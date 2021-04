Sarah Lopez (Les Anges 12) menacée de mort, elle porte plainte

Sarah Lopez menacée de mort

Suite à sa rupture avec Jonathan Matijas, Sarah Lopez a décidé de changer de vie. Ainsi, après avoir récemment déménagé à Dubaï, la candidate de télé-réalité a révélé sur Instagram s'être convertie à l'Islam. Malheureusement pour l'ex-star de Secret Story, sa quête de paix intérieure a déjà connu quelques bouleversements.

En plus de nombreuses insultes reçues sur les réseaux sociaux à la suite de cette annonce, Sarah Lopez a déclaré ce lundi 26 avril 2021 avoir également été victime de menaces de mort de la part d'un internaute. Et sans surprise, la jeune femme s'est révélée choquée, "Au début, je ne voulais pas porter plainte. Je me disais que ce n'était rien, qu'on reçoit pas mal de trucs mais là des menaces de mort c'est la première fois et ce n'est pas rien. Alors finalement, je ne veux pas laisser passer ça".

La candidate de télé-réalité porte plainte

Résultat, c'est à travers sa mère - toujours installée en France, que la candidate des Anges 12 a choisi de porter plainte. Et visiblement, elle a bon espoir que justice soit rendue, "Ça s'est fait par mail mais aujourd'hui, on peut remonter l'adresse", d'autant plus que la police semble prendre l'affaire au sérieux. "Ils ont dit [à sa mère] que j'avais bien eu raison. Ils ont aussi dit que si c'est un jeune mineur, au moins il comprendra qu'on ne peut pas faire de telles choses. Parfois certains ne réfléchissent pas, disent tout et n'importe quoi. Au moins cette personne ne recommencera plus, ça lui fera une leçon" a-t-elle confessé, avant d'ajouter, "Et si cette personne est majeure, elle aura une plainte."

Cependant, ne comptez pas sur Sarah Lopez pour dévoiler quoi que ce soit concernant les menaces en question. Elle l'a en effet précisé, "Je ne peux pas encore en parler. L'enquête avancera et je pourrai vous montrer ce qui m'a été adressé". Malgré tout, elle n'a pas hésité à partager son dégoût face aux propos, "C'est grave ce qui a été noté dessus", et à tacler l'auteur de ce mail, "Il faut avoir un grain pour faire ça, surtout de cette manière."