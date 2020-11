Sarah Lopez balance encore sur sa rupture avec Jonathan Matijas : "J'ai cru que c'était une blague"

Au mois de février, Jonathan Matijas a créé la surprise sur la Toile en annonçant sa rupture avec Sarah Lopez ! Que s'est-il passé ? "Ca allait que dans un sens. Sarah est une belle personne en amitié, mais avec moi en amour, elle était beaucoup centrée sur elle-même", a confié le candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 en interview avec PRBK. Depuis leur séparation, la participante aux Anges 12 a retrouvé l'amour avec le chef pâtissier Yazid Ichemrahen tandis que son ex est désormais en couple avec Shanna Kress.

Sarah Lopez revient sur sa rupture avec Jonathan Matijas

Sarah Lopez et Jonathan Matijas ont donc tous les deux tourné la page de leur love story, mais même neuf mois après la fin, ils doivent encore parler de leur rupture et se justifier sur le sujet. La page n'est pas tournée pour tout le monde, d'autant plus que certains internautes les associent encore ensemble. Ca doit sûrement être à cause de la diffusion des Anges 12 puisque Jonathan et Sarah sont toujours in love dans l'émission de NRJ 12 : sachez que le tournage remonte à presque un an.

Tout ça pour dire que l'ex-candidate de Moundir et les apprentis aventuriers 4 est revenue en interview avec Gossip Room sur le jour où Jonathan Matijas l'a larguée : "Au début, j'ai cru que c'était clairement une blague et que des caméras allaient sortir. Que c'était une caméra cachée qu'on était en train de me faire. Et plus la discussion avançait, plus je me rendais compte que ce n'était pas une blague."

"Je suis très heureuse d'avoir quelqu'un dans ma vie"

Au final, Sarah Lopez a réussi plus facilement et rapidement à passer à autre chose : "Je me suis forcée à aller voir mes amis, à sortir. Je n'avais pas envie, mais je me forçais. La vie est trop courte, le positif attire le positif (...) Je suis très heureuse d'avoir quelqu'un dans ma vie (...) Je suis en couple depuis bientôt trois mois et tout se passe bien", confie-t-elle avant d'expliquer qu'elle a rencontré son nouveau chéri Yazid Ichemrahen par le biais de Julien Guirado.