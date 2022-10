"J'étais obligé de terminer avec elle" : Maeva Ghennam maîtresse de Maes ? Un audio fuite, la candidate réagit

Dans la note vocale qui a leaké, on entend ce qui serait Maes dire : "J'avoue, Maeva Ghennam, c'est quelque chose quand même. Que Dieu me pardonne, mais j'étais obligé de terminer avec elle. Colis piégé". "Je l'ai supprimée de partout. Je suis en mode abeille, je pique une fois je taille" ajoute-t-il.

>> Maeva Ghennam : lancer de verres et insultes, elle pète un plomb en boîte de nuit, la vidéo fuite <<

Et l'audio se termine par : "Après elle me dit 'monte dans la voiture et viens chez moi'. Je lui dis 'non, je prends ma voiture et après, moi je rentre'. Elle me dit 'non, monte dans la voiture, je te prends un taxi'. Je lui ai dit, 'tu crois que je suis une escorte ?'".

"Je n'ai jamais couché avec Maes. Sur le bon Dieu, c'est faux"

Maeva et Maes n'ont pas encore réagi publiquement à la rumeur de coucherie / tromperie. Mais Maeva Ghennam aurait réagi auprès de Magali Berdah, et leur conversation a été dévoilée par @vaarruecos. "Oui, c'est vrai, j'étais en after avec lui" on entend dire l'influenceuse, mais "je n'ai jamais couché avec Maes. Sur le bon Dieu, c'est faux. Je suis rentrée seule, y'avait Akram et Niska et mes amies", "je suis sûre, c'est un scoop de Booba". Des rumeurs à prendre avec des pincettes donc, parce que l'authenticité de tous les audios n'est pas encore garantie.

La femme de Maes aurait réagi : "Je tombe du 48ème étage ce soir !"

En revanche, la femme de Maes aurait réagi. Selon plusieurs internautes qui disent que @sabgeorgey serait son compte Snapchat, la mère des enfants de Maes aurait déclaré : "Je tombe du 48ème étage ce soir ! Apprendre par les réseaux sociaux que l'homme avec qui tu partages ta vie depuis 5 ans, avec qui tu as fondé une famille, un foyer, des projets, te trompe avec le même genre de filles qu'il ne voulait pas que tu sois".