Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 : Marwa trompée par Greg, absences, Ch'tis, clashs... Les rumeurs sur le cross

Des premiers clashs et des premiers rapprochements auraient déjà eu lieu sur tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 7. "Le tournage est platonique, comme d'habitude de toute façon ça devient redondant les histoires : Nicolo et Victoria VS Maeva le premier jour, Clarysse VS Alan round 200" annonce le blogueur côté disputes. Et côté couples à venir, "Andy tourne autour de Kayla et Clarysse".