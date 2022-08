Les Cinquante : date de diffusion, concept, candidats... tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle télé-réalité de W9

Les jeux au programme

Chaque jour, les candidats seront conviés à participer à un jeu dans l'arène. A chaque fois, il se conclut par une cérémonie des votes et donc une élimination définitive. Le destin des joueurs perdants est remis entre les mains des joueurs victorieux... qui ne pourront en sauver qu'un ou quelques-uns.

Cap ou pas cap

En plus des grands jeux, il y aura aussi les Cap ou pas cap. Chaque jour, un joueur se rendra dans la salle du Cap ou pas cap et se retrouvera face au renard. Il découvrira alors des indices de jeu posés sur la table et le lion lui demandera "cap ou pas cap", avant d'expliquer les règles. Si le candidat répond "cap", il joue pour remporter 1000 euros à ajouter à la cagnotte, mais en cas d'échec, il fait perdre 1000 euros. S'il répond "pas cap", il perd 500 euros. Une grosse responsabilité qui pourra avoir de lourdes conséquences.

Les coups de folie du lion

Le lion, qui adore mettre les candidats à rude épreuve, proposera également "les coups de folie du lion". Régulièrement et à l'improviste, il lancera ces défis collectifs qui se joueront en urgence et il obligera tous les joueurs à participer. En cas de réussite, la cagnotte augmente et en cas d'échec, la cagnotte reste inchangée.