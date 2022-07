Les Cinquante : les règles du jeu enfin dévoilées et elles vont vous rappeler quelque chose...

Il y a quelques semaines, on apprenait que W9 préparait une toute nouvelle télé-réalité d'enfermement au concept inédit en France. A la fin du mois de juin, la chaîne en a dit plus sur ce concept intitulé Les Cinquante et a expliqué que cinquante stars de la télé-réalité s'affronteront dans un château en région parisienne. La hype était donc au maximum pour tous les fans de télé-réalité qui attendaient le casting avec impatience. Et on peut dire qu'on n'a pas été déçu lorsque les noms des candidats ont été dévoilés.

Les téléspectateurs participeront pleinement

Ce lundi 11 juillet 2022, Shayara TV a expliqué les règles de l'émission et, encore une fois, c'est totalement inédit dans une télé-réalité. "Les candidats jouent pour faire gagner une grosse somme d'argent à l'un de leurs followers" indique la blogueuse, avant de préciser : "Pendant la diffusion du programme, les téléspectateurs vont être invités à télécharger gratuitement l'application 'Les Cinquante', et à s'y inscrire afin de soutenir l'un des 50 joueurs en adhérant à son club. Les téléspectateurs vont pouvoir adhérer au club de soutien du joueur de leur choix en espérant que ce dernier les conduise à la victoire". Tout devrait se passer sur une application créée spécialement pour l'occasion et le vainqueur du jeu devra choisir un seul des téléspectateurs membres de son club pour qu'il empoche l'argent.

Un Squid Game en mode télé-réalité ?