Les Cinquante : les plus grosses stars de télé en compétition dans une villa, le nouveau concept fou de W9 avec un 1er nom dévoilé

Le retour d'une émission d'enfermement

Shayara TV, compte Instagram spécialisé dans la télé-réalité, a complété l'info du chroniqueur de TPMP, qui sera de retour à la rentrée sur C8. "Les plus grandes stars de télé-réalité vont être dans une villa et mis en continuelle compétition. Il y aura des challenges tous les jours et à la fin, il n'y en restera qu'un. Le tournage se fera dans un château en région parisienne. Des éliminés, des clashs, des stratégies (...) ! Il y aura, uniquement, je le répète : les plus grosses stars de télé. On peut s'attendre à Nabilla, Julien Tanti, Amélie Neten, Jessica Thivenin, Loana, Milla etc...", explique la blogueuse, avant d'ajouter : "Cette télé-réalité sera une émission d'enfermement. Mais avec des challenges chaque jour qui sera disponible en émission quotidienne sur W9. Ça risque de faire un carton"

Un nom a déjà fuité