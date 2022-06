Secret Story relancé par Benjamin Castaldi et Julien Tanti... mais ça ne sera pas gratuit

Secret Story fera bientôt son retour ! Désolé pour les fans, mais ce sera seulement en virtuel. Ce mercredi 29 juin 2022, Benjamin Castaldi a réuni Julien Tanti et Kévin Guedj, qui sont pourtant en guerre, dans un live Instagram. Le but ? faire la promotion d'un projet fou : un come back de l'émission culte de TF1... mais autour d'un délire de NFT. Cette nouvelle émission de télé-réalité virtuelle s'appellera Secret Meta.

Avant le live, Kévin Guedj, qui sera prochainement dans une nouvelle émission face à la JLC Family, a donné quelques explications sur ce projet. "Ça va bouleverser beaucoup de choses. C'est dingue, c'est ouf, du jamais vu ! Et derrière, il y a une grosse grosse prod' !". "Ce qui est bien, c'est qu'on peut tout dire, tout faire, il n'y aura pas de coupures !" ajoute-t-il ensuite.

Un Secret Story dans le métaverse

Sur Instagram, le compte Shayara TV a également donné plus d'infos. "Les ennemis, Julien Tanti et Kevin Guedj vont faire une télé-réalité ensemble. Ils vont participer à Secret Story ! Et oui, Secret Story revient !" Toujours selon la blogueuse, il faudra acheter un NFT pour participer (il y en aura 50.000 de disponibles). En plus de Kévin Guedj et Julien Tanti, il y aura une vingtaine de candidats qui participeront grâce à un casque de réalité virtuelle. Tout se passera dans le métaverse !

Les spectateurs qui auront acheté un NFT pourront prendre part aux éliminations, aux arrivées et offrir des avantages ou des désavantages. Ils pourront aussi parler directement aux candidats. Benjamin Castaldi devrait animer cette émission virtuelle.

Décidément, après Les Cinquante qui vont débarquer sur W9, la télé-réalité est en pleine révolution !