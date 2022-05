Julien Tanti en guerre avec Kevin Guedj et prêt à faire la paix : "Je ne suis pas rancunier"

Julien Tanti et Kevin Guedj en guerre ? Le roi des problèmes révèle la condition pour se réconcilier avec son fraté

Comme vous le savez, Julien Tanti et Kevin Guedj sont en froid depuis l'affaire de sorcellerie. Leur dernière aventure ensemble était celle des Marseillais à Dubaï. Et depuis, Kevin Guedj et sa femme Carla Moreau Guedj ont quitté la famille des Marseillais et ne parlent plus avec Julien Tanti et Manon Marsault Tanti, dont ils étaient très proches. Le roi des problèmes a depuis été vu dans Les Marseillais au Mexique sur W9, et son ex-BFF était dans Carla & Kevin, le mariage sur MYTF1 MAX.

Julien Tanti a révélé à Télé Loisirs sous quelle condition il pourrait tirer un trait sur leur embrouille pour se réconcilier. "Je ne suis pas rancunier du tout" a-t-il assuré, "Je suis un garçon trop gentil. Si tu me dis deux-trois mots doux, tu redeviens mon fraté". Kevin Guedj n'aurait donc qu'à lui envoyer quelques gentils mots pour espérer une réconciliation avec son fraté.

"Kevin a parlé en mal de moi à des gens que je connaissais"

En dehors de l'affaire de sorcellerie, c'est une autre raison qui aurait créé des tensions entre Kevin Guedj et Julien Tanti. Ce dernier a expliqué la raison de leur dispute : "Kevin a parlé en mal de moi à des gens que je connaissais sans savoir que je les connaissais. Je l'ai appris, et un jour où j'étais un peu énervé, j'ai mis cette petite photo". Sur l'image en question, le papa de Tiago et Angelina traitait le papa de Ruby de "traître".

En dehors de cette photo, Julien et Kevin n'auraient pas eu de guerre entre eux : "À la base, on n'a pas de problèmes lui et moi. On ne se parle plus, mais on n'a pas d'histoires". Ils pourraient donc se réconcilier s'ils se parlaient.