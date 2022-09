Les Marseillais VS Le Reste du Monde 2022 : Paga absent ? Retour de Victoria ? Le casting aurait fuité

Mais le compte @shayaratv a aussi tenu à préciser que, pour l'instant, on ne connaît pas tous les noms du côté du Reste du Monde. "Concernant la ligne de départ, sachez qu'elle est toujours pas définie à 100% du côté du RDM. J'aurai plus d'infos la semaine prochaine" est-il indiqué. En dehors de Christopher et de Nicolo, il va donc falloir attendre quelques jours avant de savoir quels candidats et quelles candidates seront dans la famille du RDM. On imagine tout de même que le lord Nikola Lozina, alias le chef de famille, devrait en faire partie, même s'il évoquait ne pas être sûr de revenir après quelques déceptions.