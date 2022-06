Christopher (Les Apprentis aventuriers 5), les vraies raisons de sa disparition : "la télé-réalité, c'était devenu trop vicieux"

Le grand public a découvert Christopher dans Les Ch'tis à Ibiza en 2011. Le candidat a ensuite enchaîné les tournages : Les Ch'tis font du ski, Les Ch'tis à Mykonos. En couple avec Kelly Helard, qui s'est depuis mise en couple avec Neymar et est devenue maman de deux enfants, il décide de ne pas participer aux Ch'tis à Las Vegas. Mais, après sa rupture, il retrouve ses compères Vincent Shogun, Jordan et les autres dans Les Ch'tis à Hollywood. Il participe aussi aux Ch'tis vs Les Marseillais et aux Ch'tis vs Les Marseillais la revanche. C'est après son expérience dans cette émission, en 2015, qu'il décide d'arrêter la télé-réalité.

"Ça devenait trop vicieux"

"Nous, on a eu notre temps, après, c'était celui des Marseillais. Lors de la dernière émission que j'ai faite avec les Marseillais, je sentais vraiment l'ambiance changer. La télé, ce n'était plus pareil. Ce n'était plus familial et tout... C'est pour ça que ça m'a vite dégoûté. Il y a plein de gens que je n'ai pas reconnu. Ils n'étaient pas sincères et c'est pour ça que j'ai voulu arrêter ce monde là. Ça devenait trop vicieux" nous explique-t-il.

Le jeune homme avoue aussi qu'il a eu un peu de mal à gérer la célébrité : "Ce n'est pas facile. Beaucoup de gens pensaient que j'avais gagné le gros lot. Ils me demandaient de l'argent, j'ai reçu des menaces... Ma mère a même dû déménager à cause de ça. Ils venaient carrément sonner à la porte. C'est pour ça que je me suis éloigné en Belgique. Je voulais que les choses se calment", dévoile celui qui avait pourtant confié gagner "juste le smic".

"C'est ma vie d'être devant les caméras"

Christopher a donc décidé de vivre une vie paisible en Belgique avec sa chérie, Fauve, et son chien, et a repris son travail dans le bâtiment. Mais, à la surprise générale, il vient de faire son grand retour en télé-réalité dans Les Apprentis aventuriers 5, maintenant présenté par Laurent Maistret, qui a dévoilé les coulisses de l'émission. Il a fait équipe avec Océane El Himer qui, selon lui, "n'est pas tombée sur sa bouche" et lui a donné des "migraines".

Cette nouvelle expérience l'a emballé et il rêve d'un retour des Ch'tis ! "J'aimerais trop ! Sincèrement j'y ai repris goût ! C'est ma vie d'être devant les caméras". Alors reverrons-nous un jour la télé-réalité culte à l'écran ? Nous on est 100% pour !