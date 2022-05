Les Apprentis Aventuriers 5 : libido, hygiène... Laurent Maistret dévoile les coulisses de l'émission

Laurent Maistret fait ses grands débuts en tant qu'animateur solo dans Les Apprentis aventuriers 5, diffusé depuis le lundi 16 mai 2022 sur W9. Il aurait pu commencer bien avant, mais malheureusement, la saison précédente a été annulée à cause de la crise sanitaire. "Au bout de trois jours, on a dû remballer. Dommage, je m'étais bien entendu avec les candidats. À l'époque, j'étais quand même resté dix jours en Thaïlande pour profiter des massages à 8 balles. Sans finitions bien sûr !" s'amuse l'ancien aventurier de Koh Lanta, accusé de triche, sur le plateau du Buzz TV.

"Ils ont perdu du poids très vite"

L'animateur a aussi expliqué les différences entre le jeu d'aventure de TF1 et la télé-réalité de W9 : "Ça se rapproche de Koh-Lanta mais ce ne sont pas les mêmes conditions. Les candidats dorment dans des cabanes par exemple. Les règles sont différentes aussi, ils sont en binôme. Ils connaissent bien les rouages de télé et sont très expressifs. Cet endroit de Thaïlande reste très sauvage, il y avait beaucoup de serpents et d'insectes aux alentours. Ils ont perdu du poids très vite".

"On ne vient pas dans l'émission pour faire une rencontre"

Comme pour chaque saison de Koh Lanta, la question de la libido revient obligatoirement sur le tapis. Et comme pour l'émission de TF1, les conditions n'aident pas aux rapprochements. La raison principale : le manque d'hygiène ! "Comme dans Koh Lanta, on ne vient pas dans l'émission pour faire une rencontre. Peut-être au début, mais quand ils commencent à être en galère, ce n'est plus leur priorité. Ils ont seulement une douche près des cabanes mais avec une quantité d'eau limitée" explique Laurent Maistret, avant d'affirmer que les candidates n'ont ni rasoir, ni pince à épiler : "Je ne vais pas entrer dans les détails mais en voyant les sourcils, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de pince à épiler dans le coin" s'amuse-t-il.

Pour suivre les aventures des Apprentis aventuriers 5 et les performances de Laurent Maistret en tant qu'animateur, rendez-vous tous les jours à 19h50 sur W9.