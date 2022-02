Laurent Maistret boycotté du Pékin Express spécial célébrités à cause des triches dans Koh Lanta, La Légende ?

Alors que vous pouvez suivre Pékin Express 2022 (alias Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal) sur M6, l'émission présentée par Stéphane Rotenberg devrait avoir une édition spéciale célébrités. Et Laurent Maistret que vous avez pu voir dans le Koh Lanta All Stars 2021 (alias Koh Lanta, La Légende) devait faire partie du casting. Mais d'après Le Parisien, l'aventurier aurait été boycotté à cause des triches dans Koh Lanta.

Pour rappel, cette saison de Koh Lanta, La Légende a été touchée par plusieurs affaires de tricheries. La triche de Teheiura qu'il a avouée, mais aussi des tricheries dont Claude et Laurent feraient partie d'après Le Parisien, ce qu'ils ont démenti. Le média a révélé que ces scandales auraient entaché les images des aventuriers. "D'après nos informations, Laurent Maistret a été décommandé au dernier moment de la saison Pékin Express spéciale célébrités, en cours de tournage au Sri Lanka. Il aurait dû faire équipe avec le journaliste sportif Yoann Riou" est-il écrit.

Le journal a révélé que le casting du programme Pékin Express spécial célébrités serait composé de Yoann Riou et Xavier Domergue (à la place de Laurent Maistret donc), Justriadh et un pote, Inès Reg et sa soeur, l'ex Miss France Rachel Legrain-Trapani et son chéri Valentin Léonard, Valérie Trierweiler et sa meilleure amie, le nageur handisport paralympique Théo Curin et sa manageuse.

"Leur image est cramée pour un moment", "on va éviter de les mettre dans Fort Boyard cet été"

Une source, à savoir un cadre de France Télévisions, a aussi confié au média : "Leur image est cramée pour un moment", en parlant de Teheiura, Claude et Laurent, "On va éviter de les mettre dans Fort Boyard cet été". Ce qui fait que le gagnant de Danse avec les stars 7 aurait donc été boycotté de deux émissions.

"W9 souhaitait également lui confier l'animation des Apprentis Aventuriers, pour remplacer Moundir. Mais le projet a failli capoter" est-il aussi précisé dans l'article. "Ils craignent qu'une preuve des tricheries de Koh Lanta, comme la photo des dîners, ne sorte pendant la diffusion" aurait expliqué l'entourage de l'aventurier. Mais finalement, le groupe M6 prendrait le "risque" et Laurent Maistret devrait bien animer Les Apprentis Aventuriers.