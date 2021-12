Koh Lanta, La Légende : les tricheurs trahis par une photo ? Laurent et Claude seraient dessus

Les tricheurs de Koh Lanta trahis par une photo ?

Incroyable mais vrai, Teheiura ne serait pas le seul candidat de Koh Lanta, La légende à avoir triché au cours de l'aventure. Depuis plusieurs semaines maintenant, d'autres aventuriers de l'édition All Stars sont à leur tour soupçonnés d'avoir réussi à obtenir de la nourriture auprès des locaux présents sur l'île lors du tournage.

Or, si les principaux concernés - interrogés par les producteurs, ont à ce jour "tous rejeté officiellement les accusations", dixit Alexia Laroche-Joubert auprès du Parisien, il existerait pourtant une preuve irréfutable de leur trahison. Selon les informations du journal, une photo des différents participants aurait été prise à l'occasion d'un repas improvisé quand les caméras étaient éteintes. Ce cliché aurait même était pris à l'initiative de l'un des aventuriers, amusé par la situation.

A quoi ressemble la photo ?

Info ou intox ? Si l'on en croit la réaction d'un candidat interrogé par Le Parisien, on se dirigerait plutôt vers la seconde option, "Vous voulez parler du photomontage de Laurent, où on le voit avec Teheiura et d'autres candidats devant des entrecôtes frites ?". Surtout, ni les journalistes, ni la production n'ont encore réussi à mettre la main sur cette fameuse image.

Néanmoins, le journal l'assure, cette photo existerait bel et bien. "Nous avons pourtant eu la description de cet instant interdit capturé de nuit par le téléphone portable d'un des deux hôtes", annonce ainsi Le Parisien. Au programme ? "D'après nos informations, on y voit le vainqueur de l'édition 2014 [Laurent Maistret, ndlr] attablé devant des assiettes bien garnies à l'extérieur d'un bungalow, en compagnie de Claude et de deux autres camarades de tricherie. Le cinquième participant officieux ayant déjà été éliminé."

Des informations à prendre avec des pincettes - on peut d'ailleurs se demander pourquoi les noms des autres candidats sont gardés secrets, mais qui auraient néanmoins déjà suffit à TF1 et la production pour prendre une décision radicale. Selon la rumeur du moment, la grande finale organisée ce mardi 14 décembre 2021 pourrait tout simplement ne pas sacrer de gagnant et reverser le chèque des 100 000€ à la fondation Bertrand-Kamal.