Koh Lanta, La Légende : une photo des tricheurs découverte, pas de gagnant durant la finale ?

Et si Koh Lanta, La Légende (ou Koh Lanta 2021, l'édition All Stars) n'avait pas de gagnant ? Alors que Claude, Laurent et Ugo sont tous les trois qualifiés pour la finale, TF1 et Adventure Line réfléchiraient à annuler la future victoire. En cause ? Ils auraient la preuve que de nombreux candidats de l'émission, en-dehors de Teheiura, ont triché en allant chercher de la nourriture sur l'île.