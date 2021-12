Coumba (Koh Lanta, La Légende) innocente Teheiura et accuse la prod : "Ils ont m*rdé"

Après l'histoire de la triche de Teheiura qui a récupéré de la nourriture donnée par des pêcheurs, Le Parisien a dévoilé une seconde affaire, tout aussi scandaleuse. Après la réunification, plusieurs candidats se seraient alimentés chez l'habitant. Leur technique ? Échapper aux gardes après les conseils pour se remplir l'estomac. Les noms des tricheurs supposés ont été révélés et, selon Gilles Verdez, toute cette affaire aurait été organisée par Teheiura qui voudrait nuire à Claude Dartois.

Parmi les noms des candidats qui auraient triché, on retrouvait celui de Coumba. Mais l'ennemie de Clémence Castel l'a assuré, elle n'a pas triché ! Sur Instagram, elle avait même accusée un rouge. Pour son passage dans TPMP, la candidate a de nouveau juré ne pas avoir mangé.

Coumba assure ne pas avoir mangé et innocente Teheiura

Bien qu'elle était au courant de l'affaire (elle a confié dans TPMP l'avoir appris avant même son retour en France), Coumba ne fait pas partie des tricheurs qui ont mangé chez l'habitant dans Koh Lanta, La Légende. "Cyril, je te jure, sur tout ce que j'ai de plus cher (...), je n'ai pas mangé ! Je vous le jure, au public, aux téléspectateurs, je n'ai pas mangé !" a-t-elle expliqué dans l'émission de C8.

La candidate a aussi profité de son passage face à Cyril Hanouna pour démentir les infos de Gilles Verdez. Selon elle - et comme le candidat l'avait expliqué sur Instagram - Teheiura n'a rien à voir avec cette histoire. "Je peux vous assurer que sur le deuxième coup, c'est-à-dire les escapades nocturnes sur les conseils, Teheiura n'était même pas dedans." explique Coumba qui ajoute aussi qu'elle ne pense pas que la prod souhaite protéger Claude.

Lors de son passage face à "Baba", la candidate de Koh Lanta a également confié ne pas en vouloir aux candidats. "Je ne leur en veux pas, ils ont faim. Ils ont été chercher là où ils ont trouvé. (...) Je ne pense pas qu'ils culpabilisent mais ils ne pensaient pas mal faire . Je ne pense pas qu'ils pensaient que ça irait aussi loin. Pour eux, c'était anodin." confie-t-elle.

"Il fallait mettre plus de surveillance"

Mais Coumba en veut à la production : selon elle, les producteurs ont trop fait confiance aux aventuriers et n'ont pas assez surveillé le camp. Ce serait donc en grande partie à cause de ça que certains ont pu "s'échapper" pour manger. "La prod, je n'ai aucune animosité contre eux, je les adore mais eux aussi ils ont m*rdé dans l'histoire, il fallait mettre plus de surveillance en vérité" explique Coumba qui ajoute : "Peut-être que comme on est des aventuriers aguerris, la prod avait beau avoir tous les vices, nous on avait le tournevis, on cherchait à les feinter. Et puis je pense que la prod avait une grande confiance en nous en se disant : 'Les candidats, on ne va pas les fliquer, ils sont assez grands, ce sont de vrais aventuriers, ils vont pas aller chercher à tricher'. Mais s'alimenter, c'est le besoin primaire, donc je pense qu'ils ont mal calculé leur coup."

En effet, Coumba confie que le camp du conseil n'était "pas très surveillé". "Nous, on était dans des poulaillers et il y avait une tente à côté où il y avait l'infirmière et la responsable candidats qui étaient censées nous surveiller, elles étaient 2. La nuit, elles dorment, donc c'était extrêmement facile de prendre la lampe qu'on avait dans le poulailler, qu'on avait pour aller faire nos besoins la nuit. On pouvait sortir de la réserve, parce qu'on était dans une sorte de réserve" explique la candidate.

Dans un communiqué, ALP qui produit Koh Lanta, La Légende a confirmé avoir rencontré les candidats pour tirer cette histoire au clair.