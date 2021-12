Koh Lanta, La Légende : les noms des tricheurs révélés ? Un nom fait débat

Pour les 20 ans de Koh Lanta, on pouvait s'attendre à une saison de dingue avec les meilleurs aventuriers et les candidats les plus fair play... mais pas du tout ! Non seulement Teheiura a été viré pour avoir récupéré de la nourriture qu'il aurait d'ailleurs partagée avec d'autres mais ce n'est pas tout. Selon Le Parisien, d'autres candidats ont également triché et plusieurs fois : ils se seraient rendus chez des habitants pour manger, après les conseils.

Les tricheurs de Koh Lanta révélés ?

Dans son article, Le Parisien ne dévoilait pas les noms des tricheurs présumés, même s'ils donnaient des détails sur la supposée triche de Claude Dartois. Ce mardi 7 décembre 2021, l'équipe de TPMP a débattu sur cette affaire et c'était aussi l'occasion de balancer sans pression le nom des tricheurs supposés. C'est Myriam Palomba, directrice déléguée de Public, qui aurait obtenu les noms des possibles fautifs. Teheiura est également dans la liste, en plus de sa première triche où il aurait récupéré notamment un steak frites de la part de pêcheurs. Qui sont les autres ? "Il y aurait Laurent, Phil, Claude, Teheiura, Jade, Sam et Coumba" précise-t-elle. On y retrouverait donc tous ceux qui étaient à l'orientation (plus Coumba) sauf Ugo. Le Parisien précisait d'ailleurs déjà que Ugo aurait été le seul à ne pas manger.

Gilles Verdez dément un nom

De son côté, Gilles Verdez a eu d'autres informations et selon lui, l'un des candidats cités n'aurait pas mangé : il s'agirait de Laurent Maistret. Egalement invité de l'émission de Cyril Hanouna, Mohammed, ex-candidat, a confié être énervé par ces affaires qui ternissent l'image de Koh Lanta. "Je suis dégouté, c'est comme des sportifs dopés." a-t-il expliqué.

Quoiqu'il en soit, ces noms sont à prendre avec de grosses pincettes.