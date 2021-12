Ugo (Koh Lanta, La Légende) seul candidat à ne pas avoir triché cette saison ?

Koh Lanta, La Légende : Ugo seul candidat à n'avoir jamais triché cette saison ?

Nouvelle affaire de tricherie dans Koh Lanta, La Légende sur TF1 ! Après le scandale autour de la triche de Teheiura qui a été exclu du jeu de survie après avoir reconnu avoir mangé de la nourriture, voilà une nouvelle polémique (encore). Si d'autres aventuriers avaient confirmé anonymement avoir triché eux aussi en mangeant, voilà que Le Parisien a fait des révélations sur une autre affaire de tricherie dans ce Koh Lanta All Stars 2021.

Il y aurait eu carrément des dîners chez l'habitant pour 5 aventuriers de Koh Lanta, La Légende. Oui oui, vous avez bien lu. On serait loin de la survie ! Au final, le seul aventurier de l'émission animée par Denis Brogniart à ne pas avoir triché, ce serait Ugo d'après un salarié d'ALP (Adventure Line Productions), la boîte de prod du programme. "La véritable légende de cette saison, c'est Ugo. Il aurait peut-être aimé être dans les histoires de tricherie, mais personne ne lui a proposé !" a expliqué la source au journal.

Selon Aqababe, Alix aurait "dit non" à la tricherie

Et d'après Aqababe, seule Alix n'aurait pas triché dans la première affaire de triche de Koh Lanta, La Légende. Le blogueur avait écrit dans sa story Insta : "L'histoire est simple, Tehe, Sam, Claude, Phil et Laurent ont triché. En effet les locaux auraient apporté de la nourriture afin d'aider Tehe à aller loin dans le jeu. Tout le monde en a profité sauf Alix a qui on a proposé mais elle a dit non...". Du coup, Ugo et Alix seraient les seuls aventuriers à ne pas avoir triché ?