Alix (Koh Lanta, La Légende) seule à ne pas avoir triché ? "Elle a dit non"

Koh Lanta, La Légende : Alix serait la seule aventurière à avoir refusé de tricher

Après les rumeurs de triche dans Koh Lanta, La Légende, l'heure de la confirmation a sonné. Denis Brogniart a révélé dans Koh Lanta, La Légende sur TF1 que Teheiura a triché. La "légende" du Koh Lanta All Stars 2021 a reconnu la tricherie, il a mangé de la nourriture apportée en cachette par des locaux. Sauf que Tehe n'est pas le seul aventurier du casting à avoir profité de cette nourriture interdite. Claude, Sam et Laurent auraient aussi mangé selon des internautes sur les réseaux et d'après les sources de certains médias. Pire encore, le blogueur Aqababe a assuré qu'en réalité, tous les aventuriers et toutes les aventurières de cette saison anniversaire des 20 ans auraient triché... à part Alix.

Dans sa story Instagram, Aqababe a écrit : "L'histoire est simple, Tehe, Sam, Claude, Phil et Laurent ont triché. En effet les locaux auraient apporté de la nourriture afin d'aider Tehe à aller loin dans le jeu. Tout le monde en a profité sauf Alix a qui on a proposé mais elle a dit non... La production s'est rendue compte du truc et a décidé de sanctionner uniquement Tehe car c'est le seul qui a assumé face caméra". Alix serait donc la seule aventurière de Koh Lanta, La Légende à ne pas avoir mangé de la nourriture apportée par des locaux. Reste à savoir si des aventuriers ou la production confirmeront ou démentiront cette nouvelle rumeur.

"Je n'ai pas souhaité la garder pour moi, je l'ai donc partagé" avait confié Teheiura

Après la révélation choc de sa tricherie dans l'épisode, Teheiura s'était excusé pour la triche et avait expliqué sa décision dans un post sur Instagram. "Un matin, j'ai aperçu une personne. J'ai hésité longuement, et puis finalement, tiraillé par la faim, je n'ai pas su résister, la tentation était trop forte. Je lui ai fait un geste, elle a déposé un peu de nourriture. Je n'ai pas souhaité la garder pour moi, je l'ai donc partagé. Cela s'est passé seulement deux fois, le même jour. Pour la deuxième fois, je n'ai rien demandé. Je tiens à préciser qu'aucun membre de ma famille n'a participé à cela. De même, rien n'a été planifié à l'avance" avait-il notamment déclaré, avec des regrets. Mais Teheiura est le seul à avoir reconnu publiquement son erreur et le seul à avoir été exclu de l'aventure.