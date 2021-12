Koh Lanta, La Légende : Ugo en feu, Phil en mode suiveur... le recap de l'orientation en tweets

Alors que Koh Lanta, La Légende est secouée par une nouvelle affaire de triche qui fait beaucoup parler, l'édition 2021 continuait sur TF1 ce mardi 7 décembre avec la première partie de la finale alias l'épreuve d'orientation. Une soirée encore riche en rebondissements et en éliminations aux portes des mythiques poteaux.

Ugo met tout le monde d'accord et est le favori du web pour la finale

Le grand winner de Koh Lanta, La Légende, c'est sans aucun doute Ugo. Déjà, il serait le seul à ne pas avoir triché mais en plus il a brillé sur l'île des bannis. Encore une fois, le candidat s'est imposé et a éliminé définitivement Sam et Alix, rejoignant donc Claude, Laurent, Phil et Jade à l'orientation. Mais en plus, il a été le premier à trouver un poignard, signe de qualification pour les poteaux. Franchement, respect total ! On signe où pour qu'il gagne ?