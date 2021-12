Loïc (Koh Lanta, La Légende) éliminé mais heureux, Phil trahit Ugo et sort un faux collier minable

Ce mardi 30 novembre 2021, le nouvel épisode de Koh Lanta - La légende, l'édition All Stars de la célèbre émission d'aventure de TF1, s'est montré sans pitié envers ses candidats. Et pour cause, afin de déterminer qui aura la chance de participer à l'épreuve d'orientation la semaine prochaine, les producteurs ont décidé de mettre fin aux parcours de plusieurs d'entre eux.

Sam abattu par sa défaite

Au programme ? A l'occasion d'une épreuve d'immunité sadique (un gagnant + un éliminé direct) visant à utiliser la logique des participants, c'est Claude qui est (encore) ressorti grand vainqueur en réussissant à assembler ses onze pièces en bois colorées en seulement 26 minutes, une semaine après avoir saoulé tout le monde avec son côté mauvais perdant. Un casse-tête plutôt cool et original imaginé par les équipes de Koh Lanta, qui s'est malheureusement révélé fatal pour Sam. Totalement perdu durant le jeu, le jeune aventurier a tout logiquement terminé à la dernière place et donc été immédiatement envoyé sur l'île des bannis.

Un véritable coup dur pour le candidat, qui n'avait vraiment pas le moral au moment de dire au revoir à ses camarades. Après avoir confessé être "très déçu" par son manque de victoire sur l'île, il n'a pas hésité à critiquer sa propre aventure, "Je me suis senti très faible dès le départ. Je ne me suis tellement pas reconnu", lui qui voulait "rendre fiers [ses] parents" en allant jusqu'aux poteaux.

Ugo trahi par Phil

Néanmoins, Sam a pu se consoler en constatant qu'il n'a pas été le seul à perdre sa place hier. Au contraire, il a rapidement été rejoint par Ugo - qui connait bien l'endroit, éliminé à son tour lors du conseil. Jugé trop fort et donc trop menaçant pour l'épreuve des poteaux par Laurent, Jade et Phil, celui-ci a tout simplement vu son nom être inscrit 4 fois lors du vote final.

Une élimination là aussi difficile à digérer pour l'aventurier, notamment marquée par la trahison de Phil et son faux collier d'immunité, alors que ce dernier lui avait pourtant promis de le soutenir. Et quand on voit que Ugo n'a même pas souhaité entendre les explications de Phil à ce sujet, on peut s'attendre à une ambiance glaciale en cas de retrouvailles sur l'île ou dans le jury final. Et ce n'est clairement pas ce mauvais comportement qui permettra à Phil, souvent critiqué, de s'attirer la sympathie du public.