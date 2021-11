Claude (Koh Lanta, la Légende) "mauvais joueur" ? Sa réaction énerve des twittos, Ugo réagit

Claude Dartois a encore fait des siennes dans Koh Lanta, la Légende. Dans l'épisode diffusé ce mardi 23 novembre 2021 sur TF1, Ugo a gagné l'épreuve d'immunité. Celui qui a gagné tous ses duels sur l'île des bannis prouve décidemment qu'il est déterminé à aller le plus loin possible dans le jeu animé par Denis Brogniart. Sauf qu'en voyant Ugo gagner, Claude n'a pas pu s'empêcher de donner un coup de pied dans le sable d'énervement. Il s'est aussi montré le visage fermé, comme enragé.

Et de retour sur le camp, Claude semblait être jaloux de la victoire d'Ugo... En effet, Claude a expliqué : "Ugo aurait été en danger évidemment pour le conseil de ce soir s'il avait pas eu l'immunité parce que ça prouve qu'il est polyvalent aussi. C'est un challenger intéressant et ça reste une personne qui peut faire la différence auprès du jury final à la fin donc il est pas encore tiré d'affaire". Avant d'ajouter, visiblement calmé : "Mais c'est aussi quelqu'un avec qui on s'est beaucoup rapproché ces derniers temps et indépendamment de ça c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie de plus en plus".

Koh Lanta, La Légende : Claude de moins en moins apprécié parce qu'il serait "mauvais joueur" ?

La réaction de Claude à la victoire d'Ugo a gonflé beaucoup d'internautes. Sur Twitter, ils se sont lâchés contre Claude, qui n'est plus leur chouchou (Ugo l'a détrôné sur les réseaux). De nombreux twittos ont ainsi assuré que Claude serait "mauvais joueur", qu'il "déçoit" avec son attitude "pathétique" et sa "réaction minable". Pour eux, Claude serait simplement jaloux d'Ugo et aurait juste le "seum".