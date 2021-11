Claude Dartois (Koh Lanta, la légende) réagit aux critiques : "Je ne suis pas une tête de con"

Koh Lanta, La Légende, une édition marquée par la triche

C'est dans l'épisode de Koh Lanta, la Légende diffusé le mardi 9 novembre 2021 que l'univers de cette émission d'aventure a connu un terrible tremblement de terre. En cause ? On a pu le découvrir à l'écran, Teheiura a été viré de cette édition spéciale après avoir triché. Le candidat, visiblement affamé, avait préalablement profité de l'aide de quelques locaux pour récupérer de la nourriture.

Or, si le cultissime aventurier a été le seul à être sanctionné pour ce manque de fair-play, de récentes enquêtes journalistiques ont pourtant dévoilé qu'il n'avait pas été l'unique candidat à tricher sur l'île. Au contraire, tandis que Teheiura a confessé avoir partagé ses repas avec certains partenaires, d'autres candidats - interrogés anonymement par la presse, ont de leur côté avoué avoir parfois réussi à piquer des chips ou du soda quand les caméras n'étaient pas tournées au bon endroit.

Claude Dartois réagit aux critiques

Des révélations qui ont immédiatement scandalisé les Internautes, qui ont donc passé ces derniers jours à critiquer et insulter les aventuriers encore présents dans le jeu. Et parmi les victimes privilégiées de ce harcèlement en ligne, on retrouve notamment Claude Dartois, le favori de cette édition All Stars. Soupçonné par les téléspectateurs d'avoir triché au côté de Teheiura et de n'avoir rien dit pour sauver sa peau, mais également accusé d'avoir pris la grosse tête et de faire le chef sur la plage, il est aujourd'hui la cible numéro un de nombreuses attaques récurrentes sur Twitter et Instagram.

Une situation difficile à vivre pour Claude Dartois, qui s'avoue désormais lassé par cette haine de plus en plus intense. "Entre ma première participation en 2010 et aujourd'hui, la proportion de haine déversée sur Twitter a été multipliée, a déploré le candidat auprès de Ciné Télé Revue. Ces gens expriment leurs frustrations à travers une émission". On comprend mieux pourquoi ce Koh Lanta, la Légende sera sa dernière aventure sur TF1.

Malgré tout, conscient d'avoir déçu quelques fans cette année, l'aventurier a tenu à s'expliquer sur les raisons de son comportement parfois irrespectueux dans le jeu. Après avoir assuré, "Je ne suis pas une tête de con", Claude Dartois a confessé avoir été pris au dépourvu par les conditions de vie difficiles sur l'île cette saison, "La faim et la fatigue me font hausser la voix, mais je redescends très vite. Je suis un sanguin, mais je suis toujours ouvert à la discussion".

Faute avouée à moitié pardonnée ? En tout cas, Sam - victime de l'un de ses récents coup de gueule durant une partie de pêche, ne semble clairement pas lui en vouloir.