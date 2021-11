Teheiura (Koh Lanta, la légende) : steak frites, légumes... Voici les plats mangés avant d'être viré

Teheiura viré de Koh Lanta, La légende pour tricherie

Heureusement que Moundir n'était pas présent dans l'édition All Star de Koh Lanta : La légende, autrement, on aurait eu le droit à un nouveau coup de gueule magistral de sa part à base de "Pourquoi être aussi corrompu. Education de merde. Aucun honneur. Aucune dignité". La raison ? Comme on a pu le découvrir dans l'épisode diffusé ce mardi 9 novembre 2021, Teheiura a été viré du jeu à la suite... d'une tricherie de sa part.

Oui, vous avez bien lu, le candidat emblématique de l'émission de TF1 et le super-héros de Sam a finalement craqué lors de sa 5ème participation. Probablement un peu trop habitué à commander sur Uber Eats ou Deliveroo, il s'est tout simplement servi des locaux présents sur l'île pour se faire livrer à manger pendant que les autres candidats se contentaient de trucs encore moins appétissants que les plats de n'importe quelle cantine scolaire.

Quels sont les plats mangés par Teheiura ?

Officiellement, aucune image de cette tricherie n'existe, ce qui signifie qu'il n'y a aucune preuve des plats mangés par Teheiura. Néanmoins, à en croire les informations du Parisien, l'aventurier - qui aurait rapidement eu mauvaise conscience, aurait accepté de dévoiler son menu 5 étoiles lors d'une confrontation avec la production.

Au programme ? Il aurait notamment succombé à "un plat de légumes cuits" durant la journée, mais également à un délicieux "steak frites" quelques heures plus tard. Mais ce n'est pas tout, il se serait également vu offrir des papayes qu'il aurait ensuite cachées sur le toit de son campement. En revanche, il n'aurait jamais eu l'occasion d'y goûter puisque celles-ci n'étaient pas encore mûres au moment de son exclusion. La lose.

D'autres candidats auraient récupéré de la nourriture

De quoi en vouloir à l'aventurier ? Si quelques candidats assurent aujourd'hui être effectivement en colère face à cette triche - notamment parce qu'il n'a pas partagé ces plats avec tout le monde, Julien Magne (Directeur des programmes) préfère relativiser. "Malgré le code d'honneur (un règlement intérieur) qu'il a bafoué, cela ne remet pas en cause l'aventurier qu'est Teheiura, a-t-il dévoilé au Parisien. C'est une absence, un égarement dû à la faim qui l'a fait riper à un instant T".

Et là où cette réaction pourrait étonner, elle n'est en rien surprenante. A en croire d'autres révélations du journal, cette fameuse édition de Koh Lanta aurait en effet été au centre de nombreuses autres tricheries de la part de plusieurs candidats qui auraient à leur tour réussi à récupérer de la nourriture un peu partout (citron, chips...).