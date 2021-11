Koh Lanta, La Légende : chips, limonade, fruits... d'autres candidats avouent leur triche !

Koh Lanta, La Légende : en dehors de Teheiura, d'autres aventuriers ont triché en volant de la nourriture

Choc dans Koh Lanta, La Légende, Teheiura a confirmé les rumeurs de triche qu'il y avait sur les réseaux. dans l'épisode de ce mardi 9 novembre 2021 sur TF1, l'aventurier a avoué à Denis Brogniart avoir triché pour de la nourriture. La "légende" a été virée, alors que d'autres aventuriers ont aussi mangé avec lui la nourriture donnée par des locaux. Et d'autres candidats du Koh Lanta All Stars 2021 ont aussi piqué de la nourriture, et ils n'ont rien à voir avec l'affaire autour de Teheiura.

"Hors caméras, plusieurs autres participants en quête de vitamines ont fait parler d'eux pour différentes roublardises. 'On a eu vent de petits larcins. Il y a pu y avoir un citron récupéré sur l'île du conseil', concède le producteur" au Parisien, "Un ou plus même, plusieurs citrons verts discrètement ramassés sur le passage".

"Au conseil, il n'y avait pas toujours de gardien, assure un candidat" de Koh Lanta, La Légende, "Alors, on en profitait pour faire nos petites courses la nuit près des habitations plus loin'. D'autres auraient opté pour un stratagème différent : se servir dans les glacières, remplies de chips et de limonade, des locaux qui travaillent près des campements". Donc Teheiura a savouré un steak frites, mais il serait loin d'être le seul à avoir mangé en cachette.

"Le jeu est faussé", "si j'avais su qu'il y aurait toutes ces petites magouilles, je serais resté chez moi !"

Du coup, la tricherie de Teheiura ne serait pas la seule. Mais l'aventurier viré du jeu de survie aurait été le seul à avouer son erreur et à en payer le prix. "On est plusieurs à penser que le jeu est faussé, s'emporte un des derniers évincés, qui s'attend à des retrouvailles houleuses le soir de la finale en direct" a ainsi écrit le média. "Certaines épreuves (comme celle du tir à l'arc remportée par Teheiura) n'ont pas été disputées loyalement. Quand on a le ventre plein et les idées claires, on est forcément avantagé" a-t-il ajouté, "Si j'avais su qu'il y aurait toutes ces petites magouilles, je serais resté chez moi !".

Bien sûr, tous les aventuriers qui ont témoigné dans le journal sont restés anonymes. Car "si la production apprend qu'on a parlé, ils peuvent nous réclamer 30 000 euros" ont-ils précisé.