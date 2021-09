Claude Dartois : Koh Lanta - la légende, sa dernière aventure ? "Il ne faut jamais dire jamais"

Toujours bien placé, mais jamais gagnant, Claude Dartois a récemment intégré le casting de Koh Lanta, la légende - l'édition All Stars de l'émission de TF1, avec l'espoir de repartir, enfin, avec le titre ultime. La 4ème tentative sera-t-elle enfin la bonne pour l'aventurier culte ? Difficile à dire.

Une 4ème édition plus difficile que les autres

A l'occasion d'une interview accordée à Public, Claude n'a pas caché avoir souffert mentalement lors de cette édition. En cause ? Il s'agissait de son deuxième tournage en un an, ce qui n'était pas forcément idéal pour repartir avec la niaque nécessaire.

"Dur physiquement ? Oui, même si j'avais retrouvé ma forme en quatre ou cinq mois. Mais c'était plus difficile au niveau du mental : j'avais l'impression de n'avoir jamais quitté l'île, a confessé le candidat, qui a par la suite dévoilé les conséquences de cet état. Du coup, il peut y avoir moins d'envie, car je n'ai pas réellement eu le temps du manque, de la frustration. Mais je me suis vite remotivé."

Vraiment la fin pour Claude ?

De quoi le convaincre de réellement tourner la page après cette émission ? "Il ne faut jamais dire jamais" a-t-il déclaré, avant néanmoins d'ajouter, "Mais à 42 ans, je vais peut-être passer à autre chose." Et pour cause, il l'a révélé, même s'il souhaite pouvoir offrir une vie de rêve à sa famille avec le chèque des 100 000 euros, "J'offrirai plus de confort à ma famille : une maison avec jardin pour mes fils, plutôt qu'un appart sans balcon, dans lequel ils partagent une chambre", il sait également que son absence "peut être difficile pour [ses] proches", qui subissent son "égoïsme" depuis près de 11 ans.

Néanmoins, tout ce que l'on retient de cette confession, c'est qu'il ne ferme pas totalement la porte à un retour. On pari que Denis Brogniart et son équipe ont également entendu son message...