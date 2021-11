Phil (Koh Lanta, la Légende) pas digne d'être une légende ? Une ex-gagnante fracasse son aventure

Sur le papier, Koh Lanta : La légende - la nouvelle édition All Stars de l'émission culte de TF1, avait tout pour plaire et nous en mettre plein les yeux à travers un casting 5 étoiles. Dans la réalité, le résultat n'aura pas forcément convaincu tout le monde. Entre les guerres entre les femmes, la tricherie de Teheiura, le mauvais comportement de Coumba ou la mauvaise foi de Claude, les aventuriers ont plus frustré les téléspectateurs qu'autre chose cette année.

La place de Phil critiqué par une ex-candidate

Et pour Amel Fatnassi - la grande gagnante de Koh-Lanta : Nicoya et participante de Koh-Lanta : Le Retour des Héros, c'est visiblement Phil qui l'irrite au plus haut point. A l'occasion de la diffusion d'un nouvel épisode ce mardi 23 novembre 2021, elle a en effet profité de son compte Twitter pour critiquer la place du candidat auprès des autres, "Je vais paraître méchante. Mais franchement à chaque épisode je me demande ce que Phil fait dans les légendes... Inexistant en plus...".

Un tacle inattendu qu'elle a rapidement supprimé, même si elle n'a pu s'empêcher d'en rajouter une couche un peu plus tard. A la suite de l'intervention du journaliste Damien Mercereau qui lui précisait, "Il est bien là mais c'est un introverti, un discret. Il ne doit pas être intéressant au moment de choisir les séquences les plus attractives au montage", Amel a tout simplement déploré son attitude sur l'île, "Et qu'est ce qu'il pleure...", avant de remettre en question sa légitimité au casting, "Non vraiment un candidat ok. Une légende non."

La solidarité entre candidats de Koh Lanta ? C'est aussi inexistant qu'une victoire finale de Claude dans le jeu. Comme dirait Moundir, "Aucune dignité" !