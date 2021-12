Claude (Koh Lanta, La Légende) protégé par la prod après avoir triché ? Nouvelles graves accusations

Les aventuriers de Koh Lanta, La Légende n'ont peut-être pas tant galéré que ça niveau nourriture... En plus de la tricherie de Teheiura, qui aurait partagé de la nourriture avec des candidats, de nouvelles révélations viennent bouleverser notre vision du jeu, alors que la finale débute ce mardi 7 décembre 2021 sur TF1. Le Parisien dévoile que cinq candidats auraient participé à des dîners chez l'habitant et pas qu'une fois. Si les noms des personnes concernées ne sont pas cités, le journal explique aussi que Claude aurait bien tenté de récupérer à manger... et ce serait fait prendre.

Claude pris en pleine tricherie ?

Même si ça n'a jamais été confirmé, Claude aurait bénéficié de la nourriture ramenée par Teheiura. Un petit repas qui lui aurait donné des idées si on en croit Le Parisien : le journal explique que le candidat triplement finaliste aurait tenté sa chance pour trouver à manger venant de l'extérieur... mais se serait fait choper. "À la recherche de nourriture, il s'est fait repérer de nuit par un gardien du côté de la tente des techniciens. Mais il a pu repartir à moindres frais." précise une source. Concernant la triche avec Teheiura, un proche de Claude dévoile que les fautifs auraient bien été surpris par "un autre candidat" qui a ensuite tout balancé à la prod.

"ll a décidé de nier jusqu'à la mort"

Selon Le Parisien, la prod de Koh Lanta aurait voulu "à tout prix" protéger l'image de leur chouchou qui commence sérieusement à énerver le web. Un proche de Claude ajoute que le candidat aurait bien pu avouer "que la tentation était trop grande". Mais ce n'est pas ce qu'il aurait choisi de faire. "Il a finalement décidé de nier jusqu'à la mort. Après tout, les caméras n'étaient pas là." précise cette personne. Le journal ajoute que Claude n'a "pas souhaité" répondre à son enquête.

Et ce ne serait pas étonnant puisque le journal précise que les candidats sont tenus au secret. En plus de la perte de la prime de confidentialité, ceux qui parleraient et feraient des révélations à la presse risquent gros : ils risqueraient de devoir rembourser 30 000 euros et ce pendant 15 ans. Pas étonnant que le silence soit de mise...