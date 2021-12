Teheiura (Koh Lanta, La Légende) organisateur de la 2e triche pour faire tomber Claude ? Il répond

Koh Lanta, La Légende : Gilles Verdez accuse Teheiura d'avoir organisé la triche pour nuire à Claude dans TPMP le 7 décembre 2021 sur C8

L'affaire n'a pas fini de faire parler. Ce mardi 7 décembre, avant la diffusion de l'orientation sur TF1, on apprenait qu'une autre affaire de triche, en plus de celle de Teheiura, avait eu lieu sur le tournage de Koh Lanta, La Légende (ou Koh Lanta 2021, l'édition All Stars). Dans TPMP, Gilles Verdez a accusé Teheiura d'avoir tout organisé pour faire tomber Claude Dartois, l'un des favoris des téléspectateurs. Info ou intox ? Le Polynésien a réagi et répondu aux rumeurs sur les réseaux.