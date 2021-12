Koh Lanta, La Légende : Coumba dément avoir triché... et accuse un rouge !

Denis Brogniart lors d'une interview vidéo pour PRBK : Coumba répond aux rumeurs de triche dans Koh Lanta, La Légende

Une deuxième affaire de triche dans Koh Lanta, La Légende (ou Koh Lanta 2021, l'édition All Stars) a éclaté et les infos divergent. Selon la directrice de Public qui s'est exprimée dans TPMP, Coumba ferait partie de ceux qui auraient dîné chez l'habitant. Une version que dément la principale intéressée. Sur Instagram, elle a aussi balancé une info sur cette 2ème triche et elle accuse directement un candidat de l'équipe rouge !

Koh Lanta, La Légende : Coumba assure ne pas avoir triché