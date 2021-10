Coumba (Koh Lanta, La Légende) vénère : Clémence tente un rapprochement

Koh Lanta, La Légende : l'interview d'Alix et Candice, Clémence Castel réagit aux propos de Coumba contre elle

Mardi prochain dans Koh Lanta, La Légende (ou Koh Lanta 2021, l'édition All Stars), ce sera les retrouvailles entre Coumba et Clémence sur l'île des bannis. Et ça s'annonce chaud puisque Coumba tient toujours Clémence Castel pour responsable de son élimination. Même depuis la fin du tournage de cette édition anniversaire toujours animée par Denis Brogniart, les deux aventurières ne se parlent plus. Pourtant, celle qui a remporté deux fois l'émission est prête à une réconciliation.