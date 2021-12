Claude (Koh Lanta, La Légende) accusé de triche : il réagit et dénonce une "vendetta"

Le résumé de la tricherie de Teheiura dans Koh Lanta, La Légende : Claude réagit après la 2ème affaire de triche

Finaliste de Koh Lanta, La Légende (ou Koh Lanta 2021) sur TF1, Claude Dartois est au coeur d'accusations de triche. Non seulement le candidat de la saison All Stars aurait mangé la nourriture rapportée par Teheiura mais il est aussi accusé d'avoir participé aux dîners chez l'habitant, affaire révélée par Le Parisien en début de semaine. Après des jours de silence, le candidat a évoqué cette histoire et dénoncé une "vendetta" contre lui.