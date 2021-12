Laurent (Koh Lanta, La Légende) tricheur ? Il répond aux rumeurs et ironise

Les noms des tricheurs supposés de Koh Lanta, La Légende révélés dans TPMP : Laurent Maistret répond

Qui a triché dans Koh Lanta, La Légende (ou Koh Lanta 2021, l'édition All Stars) ? Au début de la semaine, Le Parisien dévoilait qu'en plus de l'affaire de triche de Teheiura, d'autres candidats auraient mangé lors des dîners chez l'habitant. Une affaire qui fait le (bad) buzz et à laquelle seraient mêlés les finalistes de l'émission, si on en croit les rumeurs. Visé, Laurent Maistret qui sera sur les poteaux la semaine prochaine a répondu aux rumeurs.