Koh Lanta, La Légende : pas de direct ni de gagnant pour la finale face à la triche ?

Finaliste pour la quatrième fois en quatre participations, Claude Dartois pourrait une nouvelle fois repartir bredouille du jeu d'aventure. En cause ? Depuis plusieurs semaines maintenant, lui et d'autres candidats de l'édition All Stars Koh Lanta, La légende se retrouvent au centre d'accusations de triche. Selon différentes fuites dans la presse, à l'instar de Teheiura qui a été exclu au cours de l'aventure, plusieurs aventuriers auraient réussi à obtenir de la nourriture auprès des locaux présents sur l'île.

Une finale tournée en avance pour Koh Lanta ?

Des révélations qui ne cessent de faire le buzz et qui auraient donc obligé TF1 et Adventure Line (société de production) à prendre des mesures radicales afin d'affronter cette polémique. La première ? Comme le dévoile Le Parisien ce matin, la finale - qui sera diffusée ce mardi 14 décembre 2021, ne devrait pas être en direct.

"Attendus ce mardi à 16 heures à La Plaine-Saint-Denis, les treize membres du jury final et les deux finalistes ont été convoqués, à la dernière minute, à 10 heures", révèle le journal. Selon ses informations, la production ne souhaiterait prendre aucun risque de règlements de comptes ou autres bad buzz sur les plateaux, "Exit le direct, Adventure Line Productions a opté pour un tournage du plateau final enregistré. Celui qui pensait remporter cette édition anniversaire étant mouillé dans plusieurs affaires de triche, impossible de prendre le moindre risque."

Pas de gagnant officiel pour l'édition La Légende ?

Deuxième mesure importante ? Comme cela avait déjà été teasé ces derniers jours, il pourrait n'y avoir aucun gagnant officiel. Tandis qu'Alexia Laroche-Joubert (productrice) confiait récemment, "Nous réfléchissons à ce que nous allons faire quant au dépouillement des votes du jury final", il se murmure aujourd'hui que le chèque des 100 000€ pourrait faire office de don à la fondation Bertrand-Kamal dédiée à l'ex-aventurier décédé des suites d'un cancer.

Pour l'heure, cela ne reste que des rumeurs qui se confirmeront ou non ce soir. Ce que l'on sait en revanche, c'est que ni Claude Dartois, ni Laurent Maistret, ni Ugo Lartiche - les trois finalistes, n'ont réagi à celles-ci. De même, comme l'a rappelé Alexia Laroche-Joubert, les principaux suspects ont "tous rejeté officiellement les accusations". Et si une photo capable de prouver cette triche semblerait exister, la production n'aurait jamais réussi à mettre la main dessus. Autrement dit, ces décisions d'invalider la victoire finale et de supprimer le chèque pourraient ne pas rester sans conséquences dans le futur...

Dans tous les cas, préparez-vous à un moment aussi gênant que malaisant ce mardi 14 décembre en assistant aux retrouvailles des candidats pour la finale.