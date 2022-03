Koh Lanta 2022 : "la libido est au fond du slip", Louana sans filtre sur les coulisses de l'émission

On le sait, Koh Lanta est une aventure particulièrement éprouvante pour les participants. Certains ont même eu de grosses frayeurs. Le manque de nourriture, le froid la nuit, les épreuves, la fatigue... on peut dire qu'ils ne sont pas épargnés. Et en plus de tout ça, les aventuriers vivent dans des conditions d'hygiène très compliquées ! Ce jeudi 10 mars 2022, Louana, candidate de Koh Lanta 2022 - Le Totem maudit, s'est confiée sans retenu lors d'un questions / réponses sur son compte Instagram. L'aventurière de l'équipe verte à présent dans l'équipe rouge, a notamment évoqué la fameuse question des règles pour les femmes.

"Les filles n'ont souvent plus de règles du tout"

"La production met à disposition le nécessaire", déclare-t-elle avant de préciser : "Il faut savoir qu'une aventure comme celle-ci perturbe énormément le cycle menstruel. Les filles n'ont souvent plus de règles du tout". En effet les nerfs des aventuriers sont mis à rude épreuve. La jeune femme indique même qu'ils ne savent jamais l'heure qu'il est réellement : "Interdiction de savoir l'heure exacte pendant toute l'aventure. Mais on savait se repérer avec le soleil plus ou moins".