Anne-Sophie (Koh Lanta 2022) : énorme frayeur pour son équipe, "On a cru qu'elle allait mourir"

"On a cru qu'elle allait mourir"

Ce 23 février, Mattéo, Stéphanie et Samira ont fait des révélations sur un live Instagram organisé par le jeune homme. Il est notamment revenu sur la première nuit des candidats sur le camp, qui s'est avérée être une vrai galère : "Dans cet épisode, on voit vachement les bleus et les verts qui en ch*ent la nuit parce qu'ils ont fait des trucs encore plus 'insanes' (insensés, NDLR) que nous. Ils ont coupé des serpents et tout, mais je vous rassure, on en a ch*é tout autant. On était sous la pluie, avec des feuilles sur la gu*ule, l'horreur quoi". Mais il a aussi raconté une séquence non diffusée : une autre candidate a mangé le fameux tarot ! Il s'agit d'Anne-Sophie, la femme du footballeur Anthony Mounier. "Anne-So, elle nous a fait le même, elle a bouffé le même truc, ça ne s'est pas vu. Elle a bouffé le même truc, même réaction que Franck. Elle n'arrivait plus à respirer, elle avait la gorge comme ça, elle était hyper stressée, on a cru qu'elle allait mourir" explique-t-il.

Heureusement, personne n'a eu de complications, et les deux goûteurs ont pu continuer leur aventure.