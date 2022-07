Les Marseillais, l'émission scénarisée ? Une ex-candidate balance : "il devait m'embrasser pour faire venir sa copine"

Si W9 va prochainement lancer un tout nouveau concept de télé-réalité intitulé Les Cinquante, Les Marseillais font le bonheur de la chaîne depuis 10 ans. Mais, au fil des années, les téléspectateurs se rendent compte que les candidats sont de moins en moins naturels et privilégient les séquences qui feront du buzz.

"Je ne savais pas trop qui jouait la comédie ou non"

Ce lundi 25 juillet 2022, Léna Guillou, qui a participé au Marseillais à Dubaï, est revenue sur sa mauvaise expérience et a laissé entendre que certains candidats pouvaient être fakes. En story, la petite amie d'Adil Rami a répondu à un abonné qui lui a envoyé : "En toute honnêteté, je ne t'avais pas apprécié dans Les Marseillais. Mais, maintenant wow ! Tu es d'une simplicité et d'une fraîcheur. Ce que j'aime le plus c'est ta personnalité finalement. J'ai l'impression que tu n'as pas montré réellement qui tu étais à la télé".

"Je reçois souvent ce type de msg et pour les nouveaux, j'y réponds à nouveau. Mais c'était ma première TVR. En Off comme en In, les gens n'étaient pas toujours les mêmes, donc je ne savais pas trop ce qui devait être vrai, pas vrai, qui jouait la comédie ou non" commence celle à qui des hommes proposent des sommes folles pour recevoir des photos de ses pieds.

"Je me disais que c'était de l'acting"

L'ancienne candidate de La Villa des coeurs brisés 7 a ensuite raconté une drôle d'anecdote sur son flirt avec Paga dans Les Marseillais. "Pour tout vous dire, j'avais même dit à P (Paga NDLR) en off que s'il devait m'embrasser pour faire venir sa copine, je comprenais et dans ce cas je me disais que c'était de l'acting. Il m'avait sorti que non, je lui plaisais. Mais en écoutant à la porte, il avait dit à quelqu'un qu'il devait le faire pour faire venir sa copine... enfin bref tout un délire. Donc je ne saisissais pas du tout les rouages à cette époque, ni la stratégie de certains, ou du moins je la saisissais, mais vite fait" explique-t-elle.

Mais tout ça est désormais du passé pour la candidate. "A l'heure actuelle, c'est du passé et je n'en veux à personne, je fais ma petite life et je leur souhaite de réussir dans leur domaine à chacun" conclut Léna.