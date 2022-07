"Ce n'est pas mon c*l, c'est mes petons" : les pieds de cette candidate de télé-réalité pourraient lui rapporter une fortune

On a découvert Lena Guillou dans Les Marseillais à Dubaï. Après un flirt avec Paga, elle a eu une aventure avec Illan. Mais, comme toujours avec le charo, il l'a trompée et leur relation s'est arrêtée. Peu après, la jolie brune a participé au Princes de l'amour 9 et est tombée sous le charme d'Adrien. Cette histoire n'a pas duré non plus et son ex serait actuellement en couple avec Mélanie Orl dans Les Cinquante.

Dernièrement, la chérie d'Adil Rami a surpris beaucoup de monde sur Instagram. En effet, alors que de plus en plus de candidates dévoilent les propositions indécentes qu'elles reçoivent sur les réseaux, Lena a révélé qu'elle pourrait se faire beaucoup d'argent en envoyant des photos de ses pieds. En effet, on lui aurait déjà proposé des sommes astronomiques en échange !

"Ce n'est pas mon c*l, c'est mes petons"

"Ça fait un moment qu'il y a quelques personnes qui m'envoient, genre vraiment tous les jours, tous les jours, des propositions de grosses sommes d'argent pour que je leur envoie des photos de mes pieds. Mais franchement, comme je l'ai dit, je ne me vois pas prostituer mes pieds. Mais je vous jure que ça devient tellement de grosses sommes pour une photo de mes f*cking pieds que j'ai appelé ma mère ce matin je lui ai dit 'maman, pour combien tu me laisserais envoyer une photo de mes pieds ?' Elle me fait 'pour zéro, jamais de la vie, ça veut dire rentrer dans un engrenage etc.' J'ai dit 'certes maman, mais quand même. 10 000 euros pour une photo, c'est quand même beaucoup. Ce n'est pas mon c*l, c'est mes petons'" a expliqué la candidate en story.

Alors, celle qui a récemment connu une grosse frayeur va-t-elle céder à l'appel de l'argent ?