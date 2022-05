Lena (La Villa 7) rejoint Adil Rami... et se fait suivre par un pervers, "il se léchait les babines"

"Un monsieur complètement taré en train de se tripoter la nouille en me regardant", Lena raconte

Après Les Marseillais à Dubaï et Les Princes de l'amour 9 sur W9, Lena était au casting de La Villa des Coeurs Brisés 7 sur TFX. Mais Lena Guillou, alias Lenoutsa sur Insta, a préféré quitter l'aventure en cours de route, pour se mettre en couple avec le footballeur Adil Rami. La candidate de télé-réalité n'est donc plus un coeur brisé, elle est toujours heureuse et in love avec son champion du monde 2018.

L'ex de Paga a même rejoint son chéri Adil Rami à Troyes, où il est capitaine de l'équipe de l'Estac (Espérance sportive Troyes Aube Champagne). Mais comme révélé dans sa story Instagram, pendant que son amoureux était en train de travailler, elle a voulu faire un tour de la ville. Et elle est tombée sur un pervers qui l'a suivie et s'est tripoté devant elle...

"Je suis partie boire un petit verre dans Troyes, il m'est arrivé un truc. Mais alors ça m'a dégoutée. C'est à dire qu'en fait je buvais mon petit verre... Et en fait, je ne calcule pas trop et puis, en plus, je suis myope... Et là, je lève les yeux, et je vois un monsieur complètement taré en train de se tripoter la nouille en me regardant" a ainsi révélé l'influenceuse, dégoûtée.

"C'était horrible", "il se léchait les babines"

Totalement choquée d'avoir été non seulement matée par un pervers, mais en plus qu'il se soit touché / masturbé devant elle, Lena a poussé un coup de gueule. "Ah, ça me débecte. J'étais là, mais mon dieu, mais partons. C'était horrible. Ça devrait pas se balader dans la rue ce genre de choses. C'est grave" a-t-elle précisé dans sa story, "Mais vraiment il se léchait les babines".