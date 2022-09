Les Marseillais VS Le Reste du Monde 9 : la date et le nouveau lieu de tournage fuitent

Et oui, pour rappel, l'émission Les Princes de l'amour 9 avait été déprogrammée notamment suite aux accusations d'agressions sexuelles et de viol sur Illan Cto, qui était au casting. Suite à la déprogrammation de la télé-réalité Les Princes et les Princesses de l'amour 5, W9 a donc proposé son nouveau concept Les Cinquante. Et d'après le blogueur, il y aura donc aussi le cross dans une nouvelle destination, puis encore Les Marseillais. Et le compte @wassim.tv2 avait aussi révélé que la date de diffusion du cross serait "vers le mois de novembre".

La date et le lieu de tournage fuitent

Toujours dans sa story Instagram, @shayaratv a teasé : "Je vous balance les dates et le lieu de tournage de la neuvième saison des Marseillais VS Le RDM". Et visiblement, la saison 9 du cross sera tournée dans une toute nouvelle destination, ce ne sera pas dans la même villa du sud de la France des précédentes éditions.