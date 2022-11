Carla Moreau confirme que Kevin Guedj et Cynthia sont en couple et les atomise, "Classe jusqu'au bout..."

La relation entre Kevin Guedj et Carla Moreau est officiellement terminée depuis quelques semaines seulement mais déjà, le jaguar fait des siennes. Après avoir couché avec Belle dans La bataille des clans, il était soupçonné d'être de nouveau en couple mais a démenti. Sauf que cette semaine, de nouvelles rumeurs sont apparues sur les réseaux : Kevin Guedj et Cynthia seraient en rapprochement et ont été vus ensemble dans un hôtel. Ils ont démenti être en couple, mais il y a une autre version.

Sur Instagram et Snapchat, Carla Moreau est sortie du silence et elle a pas mal de choses à dire ! "Je ne regrette pas la décision que j'ai prise et encore moins quand je vois ce qu'il se passe." a confié la jeune maman et influenceuse. "Pour l'être humain que je suis, entendre certaines choses, ce manque de respect après l'histoire d'avant sur le tournage, ça et tout ce qu'il s'est passé parce qu'il y a pleins de choses que vous ne savez pas, je ne pense pas mériter ça. Je pense qu'avec tout ce que j'ai pu aimer cet homme, je ne méritais pas autant d'humiliation." explique-t-elle.

Carla Moreau accuse Kevin et Cynthia de mentir sur leur relation

Dans sa longue story, Carla Moreau accuse Kevin Guedj et Cynthia de mentir sur leur relation. Car oui, ils seraient bien en couple selon elle. "Ils vont vous raconter certainement beaucoup de mensonges mais sachez que je ne suis pas dupe et que je suis au courant de cette relation depuis une semaine maintenant. Ils se sont rencontrés sur Paris la première fois. (...) Il n'a rien trouvé d'autre que de l'emmener à l'hôtel que je lui avais offert, il ne s'est pas cassé la tête, il a été à un endroit qu'il connaissait. Classe jusqu'au bout..." a-t-elle déclaré.

D'autant plus que Carla ne semble pas porter Cynthia dans son coeur puisqu'elle la décrit comme une "fille qui a certainement énormément de vices". "Je ne m'assimilerai pas à ce genre de femmes car si elle ne me connaît pas, moi, j'ai appris à la connaître" lâche-t-elle, confirmant les rumeurs qui disent que Cynthia aurait été virée des Cinquante pour avoir consommé de la drogue.