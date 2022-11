Scandale dans Les Cinquante : une candidate virée pour consommation de drogue en off !

Les Cinquante : Cynthia "virée du tournage pour avoir fumé du shit et des pétards"

Les Cinquante sur W9, c'est la nouvelle télé-réalité inspirée de Squid Game et qui a réuni un casting fou de candidat(e)s de télé-réalité ! Et alors qu'un rebondissement et deux départs ont fait parler sur les réseaux, voilà encore une surprise qui devrait faire réagir les internautes : une candidate va être virée du tournage.

Le compte Instagram de @shayaratv a en effet révélé que Cynthia, dans l'alliance de Maeva Ghennam, va être exclue des Cinquante. Et non, ce ne sera pas à cause d'une histoire de triche dans le jeu, ou une bagarre après un clash : celle qui était dans Les Marseillais au Mexique aurait fumé des joints en off. Une affaire de weed qui va lui valoir une exclusion : "Cynthia a été virée du tournage pour avoir fumé du shit et des pétards".