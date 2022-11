Kevin Guedj et Cynthia grillés dans un hôtel : ils sortent du silence

Bref, Kevin et Cynthia ne semblent pas du tout en rapprochement actuellement, et c'est certainement mieux comme ça... Récemment, Kevin s'est confié sur sa séparation avec Carla et confié ce qui était le plus difficile depuis leur rupture : ne plus voir autant sa fille Ruby. "C'est très dur. On ne va pas se mentir, c'est le plus compliqué. Dans cette histoire, c'est vraiment ce qui est compliqué. Mais que ce soit elle ou moi, on aime notre fille. On est raccord à 100% là-dessus. Vaut mieux qu'elle se retrouve avec son père de temps en temps, sa mère de temps en temps et qu'elle voit ses deux parents heureux plutôt que l'inverse" a-t-il expliqué en stories sur Instagram.