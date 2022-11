Kévin Guedj révèle ce qui le touche le plus depuis sa rupture avec Carla Moreau : "c'est le plus compliqué"

Au début du mois d'octobre 2022, Belle a balancé une véritable bombe en affirmant avoir couché avec Kévin Guedj sur le tournage de La Bataille des clans. Le papa de Ruby a toujours nié, mais quelques semaines après, Carla Moreau a quand même annoncé leur rupture sur Instagram. "Je suis prête à tout vous dire.. je pense qu'il est temps de vous annoncer ma rupture avec Kevin. Je ne vous apprends pas que j'ai vécu des jours très compliqués ces derniers temps. Cette situation est difficile à vivre, mais elle est pourtant inévitable. je ne vais pas rentrer dans les détails il m'a fallu du temps pour l'accepter et y voir clair apprendre pas mal de choses pour me rendre compte que nos chemins devaient se séparer", a écrit la maman de Ruby.

"Ce ne sont pas les meilleurs moments d'une vie"

Depuis, Kévin Guedj se fait plutôt discret. Ce lundi 14 novembre 2022, il a quand même accepté de se prêter au jeu des questions/réponses avec ses abonnés Instagram. "Ce ne sont pas les meilleurs moments d'une vie, mais c'est comme ça et il faut aller de l'avant", reconnaît-il lorsqu'un fan lui demande "Comment tu gères la séparation moralement ?".

Il a ensuite donné son sentiment sur le fait de moins voir sa fille Ruby. "C'est très dur. On ne va pas se mentir, c'est le plus compliqué. Dans cette histoire, c'est vraiment ce qui est compliqué. Mais que ce soit elle ou moi, on aime notre fille. On est raccord à 100% là-dessus. Vaut mieux qu'elle se retrouve avec son père de temps en temps, sa mère de temps en temps et qu'elle voit ses deux parents heureux plutôt que l'inverse", confie-t-il.

"Moi, je ne lui souhaite que du bonheur"

Peu après, il est revenu sur les rumeurs autour de son couple, ou plutôt de son ex couple. "C'est comme ça c'est légitime. On est connus. Moi ça me fait rire des fois, parce qu'il y a même des gens que je ne connais même pas, donc c'est rigolo. C'est gênant aussi, surtout pour les gens de ma famille. Moi personnellement, ce ne sont pas des choses qui me touchent, mais après vous savez, même si on est connus, on a tous des familles qui souffrent de ce genre de choses. Mais moi, ça ne me touche pas. J'en ai strictement rien à faire. Il y a beaucoup de personnes qui aiment vivre du malheur des autres en inventant des conneries, en vous inventant des vies... C'est comme ça, c'est la vie. Chacun son délire".

"Le but est de ne pas être en dispute avec Carla. On se respecte, on s'est apporté beaucoup de bonheur tous les deux. Maintenant, chacun vit sa vie de son côté. Moi, je ne lui souhaite que du bonheur pour la suite de sa vie. Sincèrement", continue-t-il, quand on lui demande s'il veut se réconcilier avec Carla.

Kévin laisse donc très peu d'espoir aux fans qui espéraient encore un retour du couple.