"Heureusement que je peux prendre de ses nouvelles" : en larmes, Carla Moreau fait déjà face aux premières conséquences de sa rupture avec Kevin Guedj

Après le mariage et le bébé pour Carla Moreau Guedj et Kevin Guedj, le couple a fini par se séparer. Les parents de Ruby ont annoncé leur rupture, qui devrait mener au divorce, après les rumeurs de tromperie sur le tournage de La Bataille des Clans. L'influenceuse s'est confiée, en larmes, dans sa story Instagram, pour évoquer ce qui est le plus "dur" pour elle depuis qu'elle est séparée de Kevin.