"Ca c'est un manque de respect" : Kevin Guedj assume sa réponse au message de rupture de Carla Moreau et s'emporte

Et un nouveau couple qui vole en éclats... Le 9 octobre 2022, Belle assurait dans une vidéo avoir couché avec Kevin Guedj sur le tournage de La Bataille des clans. Une relation qui aurait eu lieu la nuit, dans une salle d'interview, dans le dos de Carla Moreau qui dormait un peu plus loin. A l'époque, la relation Carla/Kevin battait déjà de l'aile puisque le couple avait fait un break en septembre. Si Kevin Guedj a démenti les propos de Belle, cette histoire a finalement bien eu raison de son couple.

"Il est temps de vous annoncer ma rupture avec Kevin. Je ne vous apprend pas que j'ai vécu des jours très compliqués ces derniers temps. Cette situation est difficile à vivre mais elle est pourtant inévitable." a écrit Carla Moreau sur Instagram ce jeudi 27 octobre, annonçant sa séparation avec le père de Ruby.

Les internautes clashent Kevin après son commentaire

Sauf qu'un détail fait autant parler que ce message de rupture. En commentaire, Kevin Guedj a posté : "T le sang quand même". Un message que beaucoup voient comme un gros manque de respect à Carla Moreau avec qui il s'était marié en janvier 2022. Sur Instagram, pas mal de monde a réagi à ce commentaire et critiqué Kevin Guedj. "Le commentaire de Kevin. Il s'en bat les c*uilles complètement de la meuf" ; "@kevinguedj écoeurant ton commentaire mon grand" ; "@kevinguedj c'est quoi ce com ? J'espère du fond du coeur que tu n'as pas su t'exprimer parce que c'est critique là" ; "Kevin et son commentaire irrespectueux 🤮😱" ; "Le culot de Kevin quand même faut oser quoi sérieux" ou encore "Mais on ne dit pas à son épouse 'T le sang quand même'" c'est honteux. C'est la mère de ta fille et ton épouse !" peut ont lire en commentaires du post de Carla.

Il répond cash

Face aux nombreux commentaires, Kevin Guedj n'a pas manqué de réagir. En plus d'évoquer sa rupture avec Carla Moreau en story, l'ex-candidat des Marseillais a aussi réagi aux attaques sur son commentaire. Et pour lui, il n'y a aucun drama ! "Ce n'est pas un manque de respect !! Quand les choses se passent bien..." a-t-il d'abord écrit en réponse à une story qui trouvait son message "honteux". Et d'ajouter : "C'est la mère de ma fille et je ne veux pas lui manquer de respect. Donc tes allusions, tu peux te les fo*tre au c*l (ça c'est un manque de respect)". Ça, c'est fait...