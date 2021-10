Carla Moreau et Kevin Guedj vendent une poupée... à l'image de leur fille Ruby

Sauf que beaucoup d'internautes ont reproché à Carla Moreau et Kevin Guedj de "se faire de l'argent sur le dos d'une gamine". "Vous vendez votre fille en objet, c'est vraiment honteux", ou encore "J'ai pas trop compris le concept, on achète une poupée à l'image de votre fille ??! C'est vraiment bizarre. Donc je fais ma fille en poupée et je la vends ?" ont notamment commenté les abonnés.

En plus, de nombreux internautes ont aussi fait remarquer que la poupée ne ressemblait pas à Ruby et qu'elle était plus flippante que mignonne : "La poupée fait peur", "C'est la poupée 1,2,3 soleil de Squid Game ?", "La fiancée de Chucky", "On dirait qu'elle va pleurer la poupée quel dommage... Ruby est si belle", "Cette poupée ne ressemble pas du tout à la petite Ruby", "La seule chose qui m'embête est que que votre fille a toujours un merveilleux sourire et que la poupée n'affiche pas de sourire"...

Carla Moreau et Kevin Guedj prévoient aussi plusieurs autres jouets

La poupée à l'effigie de Ruby ne sera pas le seul jouet commercialisé par Carla Moreau et Kevin Guedj. Ils ont carrément fondé une marque, Rubyland, pour des jouets axés sur leur fille. "Nous avons l'honneur de vous présenter ce projet qui nous a tant tenu à coeur, bienvenue chez Rubyland ! Créé dans le but de représenter l'univers de l'adorable petite fille @rubyguedj, Rubyland a été conçu avec beaucoup d'amour et de passion... Rubyland c'est aussi une marque qui va vous proposer une large gamme de produits tout aussi colorés et mignons que notre princesse ! Nous espérons que cela vous plaira" avaient-ils déclaré dans un autre post Instagram.