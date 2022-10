Carla Moreau confirme sa rupture avec Kevin Guedj, il lui laisse un commentaire complètement lunaire

Kevin réagit et on n'en revient toujours pas

Une annonce évidemment triste pour les fans de télé-réalité qui avaient vu naître le couple Carla / Kevin. En stories sur Instagram, Kevin a réagi à l'annonce de son ex. "Tout est expliqué, on aura vécu des moments exceptionnels et on a eu la chance d'avoir une petite fille exceptionnelle. Merci pour ça en tout cas et on sera toujours là l'un pour l'autre (au cas où ça donne des idées à des gens)" a-t-il écrit en repostant le message de Carla.