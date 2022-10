"Si seulement j'arrivais à ne pas souffrir" : Carla Moreau blessée par Kevin Guedj, elle partage sa colère

Est-ce vraiment la fin du couple Carla Moreau / Kevin Guedj ? En septembre, le couple a décidé de faire un break pour faire le point et l'ex-candidat des Marseillais avait même quitté leur maison pour quelques temps. Un peu plus tard, les deux stars de télé-réalité avaient annoncé vouloir se "redonner une chance". Sauf que tout a basculé quand Belle a dévoilé avoir couché avec Kevin sur le tournage de La Bataille des clans. Une chose que le mari de Carla a démentie directement. "C'est fou ! Moi, pour moi, cette histoire, c'est un film (...) Ça ne me touche pas du tout. Que chacun se fasse son idée, ça m'est égal. Juste voilà, c'est dommage de dire ce genre de choses parce que ça peut mettre le doute à certaines personnes" avait-il déclaré sur les réseaux.

Malgré cela, son couple avec Carla battrait toujours plus de l'aile et Kevin et sa femme seraient au bord du divorce. Sans parler du fait qu'il a été aperçu avec une autre femme en boîte de nuit... Jusqu'à présent, Carla Moreau ne s'était pas exprimée mais l'influenceuse est enfin sortie du silence.

"Je suis vraiment blessée"

Dans une story Snapchat depuis supprimée mais capturée par plusieurs internautes, Carla Moreau a fait part de son état d'esprit, en pleine crise de couple. Et comme on s'y attendait, elle ne va pas très bien. "Je vis une période très dure... Je suis vraiment blessée." a-t-elle écrit sur un fond noir sur Snap. "Je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas. Si je ne parle pas, c'est que j'ai encore trop en moi de la colère, de l'énervement, de la tristesse. Bref, beaucoup trop de choses." ajoute la maman de Ruby dans son post, expliquant avoir besoin de temps pour parler de toute cette histoire.

Elle répond à une rumeur folle

Dans son post, Carla Moreau en profite aussi pour répondre à certains médias et internautes qui l'accusent de profiter de toute cette histoire pour enchaîner les placements de produits et posts sponsorisés et donc empocher de l'argent. "Je vois pas mal d'articles dire que je profite de cela pour travailler." commence l'influenceuse qui poursuit : "Si seulement j'arrivais à ne pas souffrir. Je travaille comme n'importe qui irait au boulot malgré la souffrance à l'intérieur."