"On a décidé de se redonner une chance" : Kevin Guedj et Carla Moreau de nouveau en couple après leur break

Qui a dit que l'amour n'était pas plus fort que tout ? Si ces derniers jours ont été marqués par des annonces qui nous ont fait comprendre que Cupidon n'était surement qu'une invention commerciale (rupture de Mathieu et Alexandre d'ADP, Adam Levine qui flirte avec des filles alors qu'il est en couple...), Kevin Guedj et Carla Moreau viennent à l'inverse de nous faire comprendre que les comédies romantiques américaines ne sont pas toujours de grosses mythos.

Kevin et Carla à nouveau en couple

Alors que les deux stars de la télé-réalité avaient pourtant annoncé leur séparation la semaine passée, l'ancien candidat des Marseillais (W9) a finalement profité de son compte Snapchat ce mercredi 21 septembre 2022 pour annoncer une grande nouvelle : les parents de Ruby se sont (déjà) retrouvés.

"On était dans une phase où on avait besoin tous les deux de réfléchir sur nous deux, sur plein de choses", a-t-il dans un premier temps expliqué, avant d'ajouter, "Je pense qu'on avait besoin de se retrouver un peu, de savoir quelles étaient nos priorités dans la vie."

Et visiblement, ces quelques jours d'éloignement leur ont véritablement permis d'ouvrir les yeux et d'insuffler à nouveau de la passion au sein de leur relation. "Ma priorité, ça a toujours été le bonheur de ma famille et ça le restera, a assuré Kevin Guedj. Je pense qu'on avait besoin de se poser chacun de notre côté, de voir où on en était. Ce qu'on voulait faire, ce qu'on ne voulait pas faire, ce qu'on ne voulait plus. On a décidé de se redonner une chance".

"Ce petit break nous a fait du bien"

Par la suite, le jeune homme a tenu à rassurer leurs fans, l'idée d'une véritable rupture n'avait dans tous les cas pas été envisagée alors même qu'ils viennent de se marier et que leur fille n'a que deux ans, "Dans la vie il y a des hauts et des bas, je pense qu'il faut savoir les affronter. Je pense que ce petit break nous a fait du bien."

Conscients que ces tensions font partie du parcours classique d'un couple, Kevin et Carla s'étaient simplement donnés les moyens de résister et rebondir plus forts, ce qui semble avoir fonctionné : "C'était quelque chose d'obligatoire je pense. On a vécu beaucoup de choses cette année. On a décidé de se remettre bien. Je pense que fuir n'est pas quelque chose qui nous correspond. On a pris de face les soucis qu'on a et on va repartir sur des bases solides".

Un break parfait, que Ross et Rachel auraient dû prendre pour exemple...